ملك السعودية يؤكد سعي بلاده لتعزيز العلاقة مع العراق وتنميتها

2022/10/18 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز

آل سعود، اليوم الثلاثاء، بالعلاقات مع

العراق، فيما أكد سعي بلاده لتعزيزها

وتنميتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان إن "ذلك جاء بعد أن تلقى رئيس

الج

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