السفير الروسي من كربلاء المقدسة :شركاتنا تنفذ مشاريع نفطية بقيمة (14) مليار دينار بالعراق

2022/10/18 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الروسي في العراق ان شركات

بلاده تنفذ مشاريع استثمارية في العراق

بمبالغ تصل الى اربعة عشر مليار دينار،

واثنى خلال تجواله في عدد من مشاريع

العتبة الحسينية وزيارته الى حرم

الامام الحسين (عليه

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