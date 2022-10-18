2022/10/18 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مديرية طرق وجسور صلاح الدين، الثلاثاء، استمرار العمل على صيانة الطرق الخارجية الرابطة بالمحافظات الأخرى، وفيما أوضحت تفاصيل أعمال تأهيل طريق بغداد – الموصل، حددت نسبة الإنجاز.

وقال مدير المديرية التابعة لدائرة الطرق والجسور، محمد يونس حسن، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "العمل جارٍ على صيانة الطرق الخارجية التي تربط محافظة صلاح الدين ببقية المحافظات".

وأضاف حسين، أنه "تجري حالياً أعمال صيانة لطريق بغداد - موصل المقطع المحصور من منطقة العبايچي باتجاه قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين ضمن خطة دائرة الطرق والجسور".

وتابع، أن "العمل يتضمن قشط وإكساء ممري الذهاب والإياب بطول كلي قدره 46 كم واكساءهما بطبقة سطحية بسمك 5 سم، مع تثبيت الأكتاف وتأثيث الطريق المكسو حديثاً بالعلامات المرورية مع تخطيط الطريق بالخطوط المتقطعة المتصلة حيث بلغت نسبة الإنجاز 61.4 %، ونحن مستمرون حتى إكمال المتبقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل أعمال تأهيل طريق بغداد – الموصل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل أعمال تأهيل طريق بغداد – الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).