2022/10/18 | 18:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القضاء يستقدم المدير العام لهيئة الضرائب ومسؤولين آخرين ويصدر مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات | نشرة 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uy54mjEgfuI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القضاء يستقدم المدير العام لهيئة الضرائب ومسؤولين آخرين ويصدر مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات | نشرة 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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