محافظ نينوى يعلن وصول مئة عائلة من مخيم الهول السوري الى مركز الجدعة

2022/10/18 | 18:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، وصول 100 عائلة من مخيم الهول السوري الى مركز الجدعة في محافظة نينوى،60 كم جنوب الموصل، لإدخالها ضمن البرنامج التأهيلي.

وقال الجبوري، أن “100 عائلة من عائلات مخيم الهول السوري عادت الى مركز التأهيل في الجدعة، لاعادة تأهيلها قبل اعادتهم الى مناطقهم”، مبينا إن “هناك دفعات أخرى من هذه العائلات وبعدد كبيرة ستصل أيضا مطلع الشهر المقبل وسيتم ادخالها الى مخيم الجدعة جنوب الموصل”.

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