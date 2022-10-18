المالكي يتحدث عن حصة البصرة في حكومة السوداني ويستبعد اكتمال الكابينة السبت - عاجل

2022/10/18 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، الثلاثاء، عن استلام رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اسماء المرشحين لحقيبة النفط من قبل نواب البصرة، مبينا ان الجلسة الخاصة بمنح الثقة لن تشهد اكمال الكابينة الوزارية بكامل عددها.وقال المالكي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني استلم عددا من المرشحين لحقيبة النفط ليس بضمنهم وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار".واضاف ان "البصرة ستحصل على حقيبتين اولهما النفط وهناك حقيبة أخرى قد تكون وزارة النقل وسيكلف بإدارتها وزيرا من اهالي البصرة".واوضح ان "السوداني سيطرح كابينته يوم السبت منقوصة من بعض الوزراء حيث ستكون هناك جلسة أخرى لعرض الأسماء الجديدة وعليه فأن جلسة السبت لن يكتمل فيها التصويت على حكومة محمد شياع لكن النصف + 1 سيمرر له".

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