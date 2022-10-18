الصحة تصدر الأوامر الوزارية الخاصة بتعيين الخريجين

2022/10/18 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وزارة الصحة تصدر الأوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي المعاهد التقنية والكلية التقنية وكلية التمريض وكليات طب الأسنان وكليات الصيدلة وكليات الطب داخل العراق وخارجه ممن وردت صحة صدور أوامرهم الإدارية من التعليم العالي

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