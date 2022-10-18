تصريح لعمليات بغداد بشأن الاختناقات المرورية

2022/10/18 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اتخاذها إجراءات للحد من الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة في أوقات الذروة، فيما كشفت عن آلية لفتح الطرق المغلقة ورفع السيطرات.وقال مدير قسم العلاقات والاعلام في قيادة عمليات بغداد العميد عباس المفرجي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "قيادة العمليات ووفقا لخططها المرسومة تواصل أعمالها من خلال لجنة خاصة بفتح الطرق ورفع التجاوزات وبالتنسيق المباشر مع دوائر مديرية المرور العامة ومفارز أمانة بغداد والدوائر البلدية في جانبي الكرخ والرصافة، وتم على إثر ذلك فتح طرق مغلقة ورفع سيطرات بعد تقييمها من الناحيتين الامنية والخدمية تطبيقاً لآلية معتمدة".وأضاف، "خلال الفترة القريبة الماضية، تم رفع عدد من السيطرات واخرها سيطرة "بسكولاته" في جانب الكرخ وكذلك رفع دعامات كونكريتية بمعدل 80 دعامة كونكريتية من احد الطرق او الشوارع الرئيسة في جانب الرصافة بمنطقة العرصات".وتابع، "تم اتخاذ الإجراءات كافة للحد من الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين لاسيما في اوقات الذروة الصباحية والمسائية"، مشيرا الى أن "قيادة عمليات بغداد، مستمرة بنهجها المتواصل سواء عن طريق المناشدات التي تأتي من المواطنين وتشكيل اللجان للاطلاع على هذه الطرق وتقييمها او من خلال الرصد الميداني ومتابعة القادة والامرين لكافة الطرق والسيطرات ضمن مختلف قواطع المسؤولية في العاصمة بغداد وهنالك شوارع مغلقة سيتم فتحها بعد تقييمها امنيا وخدميا".

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