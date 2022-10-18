2022/10/18 | 18:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي، الثلاثاء...

ظهرت المقالة بعثة الناتو: جهاز مكافحة الإرهاب غير القواعد في الحرب ضد داعش أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة الناتو: جهاز مكافحة الإرهاب غير القواعد في الحرب ضد داعش) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعثة الناتو: جهاز مكافحة الإرهاب غير القواعد في الحرب ضد داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).