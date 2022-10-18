2022/10/18 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق إلى نهائيات آسيا للشباب العام المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق إلى نهائيات آسيا للشباب العام المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق إلى نهائيات آسيا للشباب العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).