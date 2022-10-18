منتخب شباب العراق يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا

2022/10/18 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تأهل منتخب شباب العراق، اليوم الثلاثاء، الى نهائيات اسيا رغد خسارته امام نظيره الاسترالي بهدف دون رد.

وخسر المنتخب العراقي مباراته الثلاثة ضمن تصفيات كأس اسيا للشباب ،المجموعة الثامنة التي جرت في الكويت، امام نظيره الاسترالي بهدف مقابل لا شئ.

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