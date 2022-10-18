الساعدي خلال استقباله بعثة الناتو: جهاز مكافحة الإرهاب غيّر قواعد اللعبة في الحرب مع داعـش

2022/10/18 | 19:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي، اليوم الثلاثاء، امكانية تأسيس قوة خاصة بحرية تابعة للجهاز.

وقال جهاز مُكافحة الإرهاب في بيان، إن “رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبدالوهاب الساعدي استقبل قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي ويؤكد إن جهاز مكافحة الإرهاب غير قواعد اللعبة في الحرب مع داعـش بعد أن ادخل تكتيكات خاصة ومستحدثة في حرب المدن”.

ورحب رئيس الجهاز وفق البيان، بهذه الزيارة مشدداً على “ضرورة التعاون مع الجيوش وفرق العمليات الخاصة المتطورة لتبادل الخبرات والمعلومات في الجوانب التي تتعلق بمُكافحة الإرهاب والحد من الفكر المتطرف، كما واستعرض أبرز العمليات النوعية التي قام بها الجهاز في السنتين الأخيرتين والجوائز التي حصل عليها مقاتلو العمليات الخاصة العراقية من خلال مشاركتهم في بطولة المُحارب الدولي وتمرين (الأسد المتأهب) الذي لاقى أعجاب الفرق المشاركة والتي أكد من خلال وثيقة رسمية أن الجهاز هو أفضل فريق قد أشترك بهذا التمرين”.

كما وبحث الجانبان، بحسب البيان، “امكانية تأسيس قوة خاصة بحرية تابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب تختص بتنفيذ العمليات النوعية وتستند على إعداد بدني وذهني ويكون تطويرها وفق الأُسس الحديثة والسليمة التي تواكب التطور الحاصل على مستوى جيوش العالم”.

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