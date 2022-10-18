برغم الخسارة.. منتخب الشباب يتأهل الى نهائيات كأس آسيا (صور)

2022/10/18 | 19:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخبنا الوطني للشباب الى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في أوزبكستان، آذار من العام المقبل، برغم خسارته أمام منتخب استراليا للشباب اليوم الثلاثاء، بنتيجة (1 – صفر).

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