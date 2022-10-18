مجلس الوزراء يوافق على إعادة الأُجراء اليوميين المسرَّحين من الشركات النفطية

2022/10/18 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن محافظة البصرة احمد طه

الربيعي، الثلاثاء، استحصال موافقة

وزارة النفط على اعادة الأُجراء

اليوميين المسرحين " أُجراء الـ٣ أشهر "

من وزارة النفط الى عملهم .

وقال الربيعي في بيان صحفي، إن "

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