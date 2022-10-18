رغم الخسارة..منتخب الشباب يتأهل لنهائيات آسيا

2022/10/18 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ منتخب شباب العراق لكرة القدم،

الثلاثاء، نهائيات كأس آسيا، رغم

خسارته أمام نظيره الأسترالي بهدف دون

رد.

وأقيمت المباراة على ملعب علي صباح

السالم في دولة الكويت ضمن الجولة

الثالثة من تصفيات آسيا للش

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