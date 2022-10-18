2022/10/18 | 19:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t7iQ1t1kjak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دراسة: زيادة إنتاج "هرمون الحب" مفيد لصحة قلبك مع الباحثة الاجتماعية الدكتورة فاديا ابراهيم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دراسة: زيادة إنتاج "هرمون الحب" مفيد لصحة قلبك مع الباحثة الاجتماعية الدكتورة فاديا ابراهيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).