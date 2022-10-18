2022/10/18 | 19:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7iAXLDGOlrY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خوفا منه... انتخابات كوريا الشمالية تخلو من المرشحين والزعيم ينتخب نفسه!) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خوفا منه... انتخابات كوريا الشمالية تخلو من المرشحين والزعيم ينتخب نفسه!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).