تعرف على أبرز مقترحات المفوضية الأوروبية حول أزمة الطاقة

2022/10/18 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قدمت المفوضية الأوروبية مجموعة من المقترحات لتجاوز أزمة الغاز في الدول الأوروبية.

ومن بين تلك المقترحات:

- إدخال آلية تسعير ديناميكية للغاز في أكبر بورصة في أوروبا TTF.

- إجراء عملية شراء مشتركة للغاز لدول الاتحاد بمستوى 15% من إجمالي الطلب.

- سيُطلب من دول الاتحاد الأوروبي إبلاغ المفوضية الأوروبية قبل إجراء أية عملية شراء للغاز.

- تعتزم المفوضية الأوروبية بحلول مارس 2023 وضع معيار جديد لسعر الغاز الطبيعي المسال.

- تخصيص 40 مليار يورو لمساعدة المقيمين في الاتحاد الأوروبي والشركات في خضم أزمة الطاقة.

- يتوجب على دول الاتحاد الأوروبي حتى مارس 2023 خفض استهلاكها الشهري من الغاز بنسبة 15%.

- إلزام دول الاتحاد الأوروبي بمشاركة الغاز مع بعضها البعض في حالة الطوارئ.

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