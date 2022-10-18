صدور أوامر تعيين خريجي 6 كليات ومعاهد

2022/10/18 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن صدور الأوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي 6 كليات ومعاهد.

وقالت الوزارة في بيان إن "الدائرة الادارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة أصدرت الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي (المعاهد التقنية/ الكلية التقنية/ كلية التمريض/ كليات طب الاسنان/ كليات الصيدلة/ كليات الطب) داخل العراق و خارج العراق ممن وردت صحة صدور اوامرهم الادارية الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأضافت، أن "ذلك جاء استنادا الى كتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي والى موافقة وزير الصحة هاني موسى العقابي".

للإطلاع على الأسماء في الروابط ادناه:الكلية التقنية-المعاهد التقنية -كلية التمريضhttps://moh.gov.iq/upload/2908132784.pdf

كليات طب الاسنان داخل العراق - كليات طب الاسنان خارج العراقhttps://moh.gov.iq/upload/2192738697.pdf

كليات الصيدلة من الجامعات غير العراقية (خارج العراق)https://moh.gov.iq/upload/1032391028.pdf

كلية الطب للجامعات غير العراقيةhttps://moh.gov.iq/upload/3080318085.pdf

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