2022/10/18 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد اعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، الثلاثاء، اقالة مدير عام هيئة الضرائب العامة على خلفية فضيحة الفساد بقضية سرقة اموال الامانات في الهيئة. وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة المالية هيام نعمت ان "التقرير الذي رفعته الحكومة بشأن خيانة الأمانة هو الأول منذ 17 عاماً". واضاف انه " تم إعفاء مدير عام الضرائب وملاكات أخرى على خلفية قضية الأمانات الضريبية وان تقرير الكشف عن خيانة الأمانة تضمن 400 صفحة وتم إرساله إلى القضاء". الى ذلك أكدت وزيرة المالية استعداد حكومة تصريف الاعمال الاستمرار في الكشف عن الحقائق لآخر لحظة من عمل الحكومة دون اي تاخير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعفاء مدير عام الضرائب وملاكات أخرى على خلفية قضية الأمانات الضريبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعفاء مدير عام الضرائب وملاكات أخرى على خلفية قضية الأمانات الضريبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).