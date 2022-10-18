الكاظمي يوجه دعوة تخص رئيسي الجمهورية والوزراء المكلف

2022/10/18 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداددعا رئيس الوزراء تصريف الاعمال اليومية مصطفى الكاظمي القوى السياسية لمنح المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني الحرية باختيار فريق عمله

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم في تصريح متلفز عقب جلسة مجلس الوزراء تابعته (بغداد اليوم) ان "الكاظمي دعا خلال الجلسة القوى السياسية لمنح السوداني الحرية باختيار فريق عمله فضلا عن مطالبته بدعم رئيسي الجمهورية والوزراء المكلف بكل الامكانيات".واضاف ان " قضية الفساد الكبرى في هيئة الضرائب بعهدة القضاء حالياً وان الحكومة هي من كشفت قضية الفساد في هيئة الضرائب وتابع ان " الحكومة الحالية شرعت بالعمل منذ اليوم الأول لإعادة التوازن في اقتصاد البلد وقدمت رؤية تكلفت بإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد".

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