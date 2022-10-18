الجماهير العراقية تتوقع مونديالاً استثنائياً في قطر

2022/10/18 | 19:19 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب الجماهير العراقية، انطلاق كأس العالم 2022، الذي من المقرر أن تستضيفه قطر، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 المقبلين.

وقبل شهر تقريباً على العرس العالمي، أكدت الجماهير العراقية قدرة قطر على تقديم مونديال استثنائي على مختلف الأصعدة، لما تملكه من مقومات نجاح، على رأسها البنية التحتية.

ولم تفوت الجماهير العراقية الفرصة للتعبير عن دعمها الكامل لجميع المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، فيما ذهبت أغلب الترشيحات للمغرب وتونس، للذهاب بعيدا في العرس العالمي.

ورغم غياب "أسود الرافدين" عن المونديال، بدأت الجماهير في العراق ومنذ فترة ليست بالقصيرة، بالتحضير للتواجد في الدوحة من خلال حجز تذاكرها لمباريات المونديال والتي ستقام على ثمانية ملاعب من الطراز العالمي.

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وستكون الجماهير، على موعد مع النسخة الأكثر تقاربا في التاريخ الحديث للبطولة، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من استادات المونديال 75 كيلومترا.

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