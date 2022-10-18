2022/10/18 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sSvlYx_IDbY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسلحة ايران ستغير من مجريات الحرب الروسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسلحة ايران ستغير من مجريات الحرب الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).