لافارج الفرنسية ستدفع نحو 778 مليون دولار غرامة لدعمها مجموعات إرهابية في سوريا

2022/10/18 | 19:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة لافارج إنها ستدفع غرامة مالية تقارب 778 مليون دولار، وتقر بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من أغسطس/ آب 2013 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2014، كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.

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