إصابة شخص نتيجة تفريق تظاهرة في ذي قار

2022/10/18 | 19:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باصابة شخص نتيجة تعرضه لاطلاق نار اثناء تفرقه تظاهرة في منطقة التضحية في ذي قار.

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