النزاهة النيابية تخاطب هيئة الاتصالات بشأن المخالفات القانونية والإدارية والمالية

2022/10/18 | 19:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: خاطبت النزاهة النيابية، الثلاثاء 10/18/2022، هيئة الاعلام والاتصالات بشأن المخالفات القانونية...

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