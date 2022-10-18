وزير النفط: تم إعفاء مدير عام الضرائب وملاكات أخرى بشأن قضية الأموال المسروقة

2022/10/18 | 19:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الثلاثاء 10/18/2022، إعفاء مدير عام...

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