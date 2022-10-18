2022/10/18 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة لافارج للأسمنت الفرنسية، الثلاثاء، أن أقرت بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي إلى مجموعات إرهابية منها تنظيم داعش ما بين أغسطس 2013 وحتى أكتوبر 2014.

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