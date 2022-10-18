(صلاح الدين وديالى).. القبض على عصابة تنفذ عمليات سطو ومجهولون يسرقون أموال من ذوي الاحتياجات الخاصة

2022/10/18 | 19:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على عصابة نفذت عمليات سطو عدّة في مدينة بعقوبة مركز المحافظة، فيما سرق مجهولون أموال مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في صلاح الدين.

وقال المصدر، ان “الأجهزة الأمنية ومن خلال عمليات التحري والملاحقة تمكنت من اعتقال عصابة نفذت عدة عمليات سطو في بعقوبة خلال الفترة الماضية”، موضحاً أنها “تتألف من خمسة افراد، وتم احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة”.

وأضاف أن “الأجهزة الأمنية تواصل التحري والبحث عن عصابات سطو متورطين بعمليات سرقة طالت عدة محال تجارية ومنازل للمواطنين في بعقوبة واطرافها”.

وفي صلاح الدين، أبلغ مصدر أمني، بأن “مجهولين نفذوا عملية سطو على منازل مواطنين كرد في حي الجمهورية بقضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين وسرقوا 19 مليون دينار”.

وأوضح المصدر أن “الأموال المسروقة تعود لرجل وزوجته من ذوي الاحتياجات الخاصة”، مشيرا الى ان “الأجهزة الأمنية تواصل عمليات التحري والبحث عن افراد العصابة”.

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