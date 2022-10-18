التعليم العالي تعلن فتح استمارة التقديم للدراسة المسائية لقبول الطلبة من ذوي الشهداء

2022/10/18 | 19:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح استمارة التقديم الى الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2022 – 2023 لقبول الطلبة من ذوي الشهداء.

ويشمل التقديم خريجي الدراسة الاعدادية بجميع فروعها لفئة ذوي الشهداء، ويستمر لغاية الخميس الموافق 27/10/2022 من خلال بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) وتتولى مؤسسة الشهداء المصادقة على بيانات الطلبة المتقدمين.

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