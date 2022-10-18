شاهد بالفيديو.. مباشر | مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي ووزيري النفط والمالية وكالة

2022/10/18 | 20:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ItdY0mgyVN4

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