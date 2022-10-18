2022/10/18 | 20:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O3vzCl_mOX8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما الذي قد يدفع التيار الصدري للخروج بتظاهرات؟.. الجابري يكشف عن اخطاء قد ترتكبها حكومة السوداني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما الذي قد يدفع التيار الصدري للخروج بتظاهرات؟.. الجابري يكشف عن اخطاء قد ترتكبها حكومة السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).