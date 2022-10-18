2022/10/18 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IDI7M-TjsxY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. شرطة السوسيال السويدية تنتزع رضيعا عراقيا من أمه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. شرطة السوسيال السويدية تنتزع رضيعا عراقيا من أمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).