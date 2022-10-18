انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال اللبناني في بغداد 

2022/10/18 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

احتضنت أرض سفارة لبنان في العاصمة العراقية بغداد انطلاق ملتقى الاعمال اللبناني الأول بمشاركة شخصيات من السلك الدبلوماسي العراقي والعربي وعدد من ممثلي الوزرات ومؤسسات القطاع العام الخاص العراقي ورجال أعمال وتجار من العراق ولبنان شاركوا أعمال هذا الملتقى لتبادل الخبرات وصنع شراكات اقتصادية في قادم الأيام.

وعلى هامش الملتقى، بيّن السفير اللبناني في العراق علي اديب الحبحاب، أن "الهدف الأساسي من الملتقى هو مأسسة العلاقة بين الشركات من لبنان والعراق واستكمال الاطر القانونية من اتفاقيات ومذكرات مشتركة لتعزيز اقتصاد البلدين وتسهيل التعاون بينهما".

من جهته، أوضح رئيس مجلس الأعمال اللبناني في العراق حسان جابر، أن "الهدف من اللقاء اليوم تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين".

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