إلى أين وصل مشروع الربط السككي بين الفاو وتركيا؟

2022/10/18 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزارة النقل، الثلاثاء، أنها تدرس خيارات استكمال مشروع الربط السككي مع تركيا، وفيما أشارت الى اتخاذ إجراءات جديدة تخص نقل الطلاب بأسعار زهيدة، أحصت عدد سيارات النقل الخاص العاملة في البلاد.

وقال وزير النقل ناصر حسين الشبلي، إن "الشركة الإيطالية اكملت إنجاز دراسة مشروع الربط السككي بين الفاو وتركيا وأن الوزارة تدرس الآن أي الخطوط الثلاثة التي سوف تستخدمها".

وبين أن "المشروع يحتاج الى إقرار الموازنة أو الإعلان عن طريق التشغيل المشترك"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وبخصوص توفير سيارات للطلبة، أكد الشبلي أن "الوزارة عملت على توزيع سيارات بجميع المحافظات بهدف نقل الطلاب بأسعار مناسبة مع بدء العام الدراسي"، مشيراً الى أن "مطالبات أصحاب السيارات القديمة لنقل الأشخاص (النفرات) بتجديدها صعب في الظرف الحالي وهو ليس من اختصاصنا".

وتابع أن "هذه السيارات ملك خاص ولا يمكن إجبار أحد على استحداث سيارة جديدة"، موضحاً أن "هناك 70 ألف سيارة تعمل في البلاد بالنسبة للنقل الخاص".

وبخصوص خدمات الخطوط الجوية، أوضح الشبلي، أن "الوزارة تمكنت من إعادة العمل بالطائرات المتوقفة"، مشيراً الى أنه "تم تخفيض أسعار التذاكر كثيراً".

وأكد الشبلي أن "الإيرادات المتحققة خلال هذا الشهر من الناقل الوطني بلغت 51 مليار دينار"، لافتاً الى أن "سعر حجز التذاكر ثابت في جميع المكاتب".

وأشار الى أن "الخطوط الجوية العراقية بدأت الآن تخطو خطوات متقدمة"، مبيناً أن "وجبات المقدمة بالناقل الوطني تحسنت كثيراً وهي بالمستوى المطلوب".

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