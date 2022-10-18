2022/10/18 | 20:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية زراعة كربلاء المقدسة عن

خطتها الزراعية المقترحة لهذا الموسم

(2022 ــ 2023) والمتضمنة زراعة نحو (172) الف

دونم من محصول الحنطة للاستمرار

بتصدرها لانتاج هذا المحصول كما تصدرت

انتاجه وتسويقه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لم تستلم حصتها من اجور الاراضي منذ (11) عاما زراعة كربلاء: (172) الف دونم حنطة ستزرع هذا الموسم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لم تستلم حصتها من اجور الاراضي منذ (11) عاما زراعة كربلاء: (172) الف دونم حنطة ستزرع هذا الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).