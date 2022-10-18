الأمين العام: قرار أوبك+ الأخير بخفض إنتاج النفط تم بالإجماع

2022/10/18 | 20:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة

للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، تأكيده اليوم

الثلاثاء على أن قرار أوبك+ الأخير بخفض

إنتاج النفط تم بالإجماع، إذ قررت

المجموعة اتخاذ موقف استباقي للمساعدة

في استقرار أسو

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