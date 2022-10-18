تعاون بين الاتحاد العراقي ورابطة الدوري الإسباني

2022/10/18 | 20:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم،

عدنان درجال، مع نظيره الإسباني لويس

روبياليس، تعزيز العلاقات الثنائية في

المجالات الكروية المختلفة، وتطرقا

أيضاً إلى تقديم الدعم للمنتخب

العراقي، وكيفية مساعدته من

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