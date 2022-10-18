2022/10/18 | 20:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: أطلب من القوى السياسية دعم الحكومة القادمة وإعطاء الفسحة للسوداني للقيام بمهامه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/18 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أطلب من القوى السياسية دعم الحكومة القادمة وإعطاء الفسحة للسوداني للقيام بمهامه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: أطلب من القوى السياسية دعم الحكومة القادمة وإعطاء الفسحة للسوداني للقيام بمهامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).