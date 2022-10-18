ملتقى الأعمال اللبناني يطلق فعالياته في بغداد

2022/10/18 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أطلق ملتقى الأعمال اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، فعالياته في السفارة اللبنانية في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "إحتضنت انطلاق ملتقى الاعمال اللبناني الاول بمشاركة شخصيات من السلك الدبلوماسي العراقي والعربي وعدد من ممثلي الوزرات ومؤسسات القطاع العام والخاص العراقي ورجال اعمال وتجار من العراق ولبنان شاركوا أعمال هذا الملتقى لتبادل الخبرات وصنع شراكات إقتصادية في قادم الأيام".

وأضافت: "على هامش هذا الملتقى بيّن، علي اديب الحبحاب، سفير لبنان في العراق، الهدف الاساسي من الملتقى وهو أسئسة العلاقة بين الشركات من لبنان والعراق واستكمال الاطر القانونية من اتفاقيات ومذكرات مشتركة لتعزيز إقتصاد البلدين وتسهيل التعاون بينهما".

من جهته أوضح رئيس مجلس الاعمال اللبناني في العراق، حسان جابر، أن "الهدف من اللقاء اليوم تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين الشقيين".

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