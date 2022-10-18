الكاظمي: الموضوع لا يخص الحكومة بل دائرة من دوائر المالية

2022/10/18 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن تنبيه وزير المالية السابق عن ظاهرة سرقة الترليونات، مبينا ان الموضوع لايخص الحكومة بل دائرة من دوائر المالية.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء وتلقتها (بغداد اليوم)،ان "موضوع سرقة اموال الضرائب لا يخص الحكومة بل دائرة من دوائر وزارة المالية".

واضاف قائلا: "انا أول من نبهت الوزير السابق عن هذه الظاهرة في عام 2021 ووجهته بالقيام بالتحقيق"، مبينا انه "في ضوء التحقيق أصدر أمراً بمنع صرف أي أمانات بالضرائب بدون استحصال موافقة الوزير".

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