2022/10/18 | 20:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار،اليوم الثلاثاء، رفع تقرير الى الحكومة عن “خيانة الأمانة” قال هو الأول منذ 17 عاماً.وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الثقافة والمتحدث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط: التقرير الذي رفعته الحكومة بشأن خيانة الأمانة هو الأول منذ 17 عاماً المركز الخبري الوطني.

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