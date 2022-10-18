2022/10/18 | 20:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أصبح مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، بتتويجه أمس الاثنين بالكرة الذهبية، أول فرنسي ينال الجائزة المرموقة منذ ربع قرن تقريبا، وبالتحديد منذ تتويج مواطنه زين الدين زيدان في 1998.وتفوق بنزيما على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على الجائزة المالية التي سينالها بنزيما بعد تتويجه بالكرة الذهبية المركز الخبري الوطني.

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