النقل النيابية: العمل بميناء الفاو يسير بوتيرة متسارعة

2022/10/18 | 20:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل استضافتها لوزير النقل، وفيما أكدت اعتراضها على تصاميم الربط السككي المقدم من الشركة الايطالية، أشارت إلى أن العمل بميناء الفاو يسير بوتيرة متسارعة.

وقال عضو اللجنة عقيل الفتلاوي للوكالة الرسمية، إنه “تم استعراض الكثير من الأمور خلال الاستضافة الاخيرة لوزير النقل والمدراء العامين للشركات المرتبطة بالوزارة، وكان التركيز على ميناء الفاو”، مبينا أن “انشاء الميناء يسير بشكل جيد ووتيرة متسارعة”.

وذكر أن “الاستضافة ناقشت كذلك موضوع الربط السككي وتصاميمه المقدمة من الشركة الايطالية، حيث اعترضنا على التصاميم كونها أنشئت على اساس تصاميم مترو بغداد الذي لم يبصر النور”.

وأكد أنه “طرح في الاستضافة ملف الخطوط الجوية العراقية والمشاكل التي تواجهها والاداء وما يتعلق بتأجير طائرات من فلاي بغداد، والاستعانة بطيارين مصريين وعدم إيجاد دورات للطيار العراقي”، لافتا الى أن “هناك ملاحظات من النواب على النقل الخاص حيث تم تدوينها للوزير والمدراء العامين وسيتم ارسال النتائج خلال ايام قليلة”.

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