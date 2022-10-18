نائب: جمع تواقيع لعقد جلسة برلمانية الاحد المقبل

2022/10/18 | 20:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف الفتح، علي تركي، الثلاثاء، ان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني له حرية اختيار الوزراء لان الكابينة الوزارية اصبحت اكبر من السابقتركي اضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نحن بصدد جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة انتخاب الكابينة الوزارية يوم الاحد المقبل، لان الاسبوع المقبل يصادف اسبوع عطلة مجلس النواب”.

وزاد بالقول” المعلومات الاولية عن الكابينة الوزارية من ناحية التقسيمات باقية على حالها، وقد تكون التغييرات فيها بسيطة”، مبيناً ان ” مساحة الاختيار في هذه الكابينة اصبحت اكبر من السابق حيث ان السوداني يختار من بين اكثر من ٤ مرشحين، وله حرية الاختيار في الوزارات الخدمية بما تتلائم وبرنامجه الحكومي”.

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