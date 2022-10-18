شاهد.. أولى اللقطات من تحت الماء للأضرار الكبيرة في خط أنابيب

2022/10/18 | 20:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مشاهد جديدة من تحت الماء التقطتها وكالة الأخبار السويدية Expressen الأضرار التي لحقت بخط أنابيب "نورد ستريم 1".تقرير مراسلة CNN كلير سيباستيان يسلط الضوء على التفاصيل.

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