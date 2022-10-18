2022/10/18 | 20:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JhI6GMK5rGQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حماية المطارات تُعزز الإيرادات والاستثمارات | تقرير احمد محمد صالح) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حماية المطارات تُعزز الإيرادات والاستثمارات | تقرير احمد محمد صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).