ريهام عبد الغفور تضع “رمضان كريم 2” في ورطة

2022/10/18 | 21:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب إعلان النجمة ريهام عبد الغفور رفضها المشاركة في الأجزاء الثانية من أعمالها، سواء في الدراما بمسلسل “رمضان كريم”، أو السينما في فيلم “حريم كريم”.في وضع صنّاع العملين في ورطة، وخاصة صنّاع المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، وبدء التحضيرات له بالفعل، ليضطر المخرج للبحث عن بديل لها.

وكشفت ريهام أن سبب رفضها المشاركة في العملين هو ارتباطها بالعديد من الأعمال خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن خوضها أولى بطولاتها المطلقة بمسلسل “عائلة الأصلي”، حيث تستعد لتصويره مع بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ويشاركها في البطولة: تارا عماد، خالد أنور، منال سلامة، أحمد الشامي، تامر نبيل، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في المسلسل.

يُذكر أنه عرض لريهام أخيراً مسلسل “وش وضهر” وهو مكوّن من عشر حلقات وشارك في بطولته: إياد نصار، ثراء جبيل، إسلام إبراهيم، ومحمود قابيل، ومن إخراج مريم أبو عوف.



كما شاركت في مسلسل “منعطف خطر” المكوّن من 15 حلقة مع باسل خياط وباسم سمرة وسلمى أبو ضيف.

من ناحية أخرى، تنتظر ريهام عبد الغفور عرض مسلسلين جديدين خلال الفترة المقبلة، الأول هو “الغرفة 207″ مع محمد فراج والمأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، و”أزمة منتصف العمر” المكوّن من 15 حلقة مع كريم فهمى.

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