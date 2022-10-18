(وثيقة).. البجاري تكشف خسارة نحو 830 مليار دولار من عوائده النفطية.. والسبب

2022/10/18 | 21:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري أن “العراق يخسر نحو 830 مليار دولار من عوائده النفطية فقط، بسبب تعديل عقد جولات التراخيص لحقل الرميلة النفطي في البصرة”.

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