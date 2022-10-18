إحصائية بعدد القتلى من قيادات داعش خلال العام الجاري

2022/10/18 | 21:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط الجزء الذي تسيطر عليه قوات قسد.

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